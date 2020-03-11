Ижевчанку, вернувшуюся из Италии в Ижевск, поместили на карантин
Ижевчанка Дарья Фишер вернулась из Италии в столицу Удмуртии и попала в больницу на карантин из-за вспышки коронавируса. Обо всем, что с ней происходит в больнице она рассказывает на своей странице в «Инстаграм».
Дарья не так давно записала несколько треков про коронавирус, его можно послушать на цифровой площадке Applemusic*.
- Удмуртский изолятор 13, 14 дней музыка отсюда, голоса отсюда. Я только что вернулась из Италии, - гласит подпись под последним постом девушки.
Напомним, из-за коронавируса в Ижевске выросло производство медицинских масок. Заказы поступают даже из Китая.
*Эплмьюзик
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ИСТОЧНИК KP.RU
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