Ижевчанку, вернувшуюся из Италии в Ижевск, поместили на карантин

11 Март 2020 2020-03-11T14:55:02+03:00

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Ижевчанка Дарья Фишер вернулась из Италии в столицу Удмуртии и попала в больницу на карантин из-за вспышки коронавируса. Обо всем, что с ней происходит в больнице она рассказывает на своей странице в «Инстаграм».

Дарья не так давно записала несколько треков про коронавирус, его можно послушать на цифровой площадке Applemusic*.

- Удмуртский изолятор 13, 14 дней музыка отсюда, голоса отсюда. Я только что вернулась из Италии, - гласит подпись под последним постом девушки.

Напомним, из-за коронавируса в Ижевске выросло производство медицинских масок. Заказы поступают даже из Китая.

*Эплмьюзик

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ИСТОЧНИК KP.RU