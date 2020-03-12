Тело рыбака из Удмуртии нашли в Татарстане
В соседнем Татарстане нашли тело рыбака из Удмуртии. Об этом сообщает портал «Татар-информ».
- 11 марта около полудня в экстренную службу 112 поступил звонок с сообщением о том, что на Каме лежит тело рыбака. На место прибыли полицейские и спасатели. Установлено, что следов провала под лед нет, - говорится в сообщении.
Фото: www.tatar-inform.ru
Погибшим оказался 62-летний житель Удмуртии. По предварительной информации мужчина умер от сердечного приступа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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