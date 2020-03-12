Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из магазина

12 Март 2020 2020-03-12T11:04:34+03:00

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Полицейские Ижевска задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в краже денег из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Индивидуальный предприниматель обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный разбил стекло, проник в магазин и похитил более 30 тысяч рублей из кассы, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний ижевчанин, молодого человека задержали.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU