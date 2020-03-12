Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из магазина
Полицейские Ижевска задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в краже денег из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Индивидуальный предприниматель обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный разбил стекло, проник в магазин и похитил более 30 тысяч рублей из кассы, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний ижевчанин, молодого человека задержали.
Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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