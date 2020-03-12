Министра сельского хозяйства Удмуртии могут назначить зампредседателя республики
Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову могут назначить на должность зампредседателя республики по агропромышленному комплексу. Этот вопрос был поднят на сессии Госсовета 12 марта.
В итоге депутаты согласовали кандидатуру Ольги Абрамовой на должность – 49 проголосовали за, 8 против.
Ранее, в январе 2020 года, глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинул кандидатуру министра сельского хозяйства на должность зампредседателя республики.
- Чтобы усилить работу, мы считаем, что сельское хозяйство должно быть выделено в отдельное направление, – подчеркнул глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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