Министра сельского хозяйства Удмуртии могут назначить зампредседателя республики

12 Март 2020 2020-03-12T13:01:58+03:00

Этот вопрос обсуждался на сессии Госсовета 12 марта

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Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову могут назначить на должность зампредседателя республики по агропромышленному комплексу. Этот вопрос был поднят на сессии Госсовета 12 марта.

В итоге депутаты согласовали кандидатуру Ольги Абрамовой на должность – 49 проголосовали за, 8 против.

Ранее, в январе 2020 года, глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинул кандидатуру министра сельского хозяйства на должность зампредседателя республики.

- Чтобы усилить работу, мы считаем, что сельское хозяйство должно быть выделено в отдельное направление, – подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU