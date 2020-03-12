2020-03-12T13:01:58+03:00
Политика

Министра сельского хозяйства Удмуртии могут назначить зампредседателя республики

Этот вопрос обсуждался на сессии Госсовета 12 марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову могут назначить на должность зампредседателя республики по агропромышленному комплексу. Этот вопрос был поднят на сессии Госсовета 12 марта.

В итоге депутаты согласовали кандидатуру Ольги Абрамовой на должность – 49 проголосовали за, 8 против.

Ранее, в январе 2020 года, глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинул кандидатуру министра сельского хозяйства на должность зампредседателя республики.

- Чтобы усилить работу, мы считаем, что сельское хозяйство должно быть выделено в отдельное направление, – подчеркнул глава региона.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Радостная новость! В зоопарке Удмуртии родился детеныш лемура.

- Алина Загитова провела открытую тренировку в Москве, на которой болельщики сделали ей сюрприз.

- Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абоненты Tele2 в Удмуртии оценили возможности мобильной коммерции
Первый старт: забег в ползунках пройдет в Ижевске
Более 200 кг груш, запрещенных к ввозу, обнаружили в Ижевске
Мошенники, которые приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урганта» просят перевести им деньги
Спасатели Удмуртии обнаружили мужчину, лежавшего на льду реки Чепца
Министра сельского хозяйства Удмуртии могут назначить зампредседателя республики
Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где при пожаре погибли трое жителей
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России
Сотрудника колонии в Удмуртии задержали за попытку сбыта наркотиков
В зоопарке Удмуртии родился кошачий лемур
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
Спасаясь от мужа-тирана, пенсионерка из Удмуртии переплыла реку
Сюрприз для чемпионки: Алина Загитова провела открытую тренировку
Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из магазина
Тело рыбака из Удмуртии нашли в Татарстане
Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?
Кто будет отлавливать бездомных животных в Удмуртии
Два мальчика в Удмуртии оказались на тонком льду
Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере
Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске
«Вечернего Урганта» будут снимать в Ижевске?