2020-03-12T12:06:03+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии родился кошачий лемур

Сотрудники учреждения пока не могут определить пол животного
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии у лемуров самки Глории и самца Джулиана родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Двухнедельный лемур пока сидит на спине мамы и пока сотрудники зоопарка не могут определить пол детеныша. С каждым днем малыш все больше наблюдает за происходящим и становится любопытным. Уже через 1-2 месяца маленький лемур будет самостоятельно выходить, а к маме возвращаться только во время сна и кормления. К 5-6 месяцам он станет самостоятельным, - сообщает пресс-служба.

Родители лемура приехали в зоопарк в 2018 году, это их первый детеныш.

Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

Кстати, кошачьи лемуры обитают на юге-запада Мадагаскара, живут группами по 20-30 особей и питаются фруктами и зелеными частями растений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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