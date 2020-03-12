В зоопарке Удмуртии родился кошачий лемур
В зоопарке Удмуртии у лемуров самки Глории и самца Джулиана родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Двухнедельный лемур пока сидит на спине мамы и пока сотрудники зоопарка не могут определить пол детеныша. С каждым днем малыш все больше наблюдает за происходящим и становится любопытным. Уже через 1-2 месяца маленький лемур будет самостоятельно выходить, а к маме возвращаться только во время сна и кормления. К 5-6 месяцам он станет самостоятельным, - сообщает пресс-служба.
Родители лемура приехали в зоопарк в 2018 году, это их первый детеныш.
Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев
Кстати, кошачьи лемуры обитают на юге-запада Мадагаскара, живут группами по 20-30 особей и питаются фруктами и зелеными частями растений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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