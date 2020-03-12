Мошенники, которые приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урганта» просят перевести им деньги

12 Март 2020 2020-03-12T14:30:43+03:00

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что съемки программы пройдут в Ижевске

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Мошенники, которые приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урагнта» просят перевести им деньги за бейдж. В редакцию «Комсомолки» обратилась ижевчанка, которая отправила скриншот ответа на заявку.

Лжепродюссеры просят 279 рублей на изготовление бейджа для съемок. По их словам, человек подтверждает свое участие, а студия будет уверена в том, что график не нарушится. При этом они просят прикрепить ФИО, номер телефона, домашний адрес и фотографию. Готовый бейдж обещают доставить курьером лично в руки.

Фото: предоставлено героиней

Деньги, потраченные на бейдж, якобы вернут после первого съемочного дня вместе с гонораром.

В пресс-службе самой программы рассказали, что мошенников уже пытаются заблокировать, а участие в проекте всегда бесплатное.

Фото: предоставлено героиней

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ИСТОЧНИК KP.RU