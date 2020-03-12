Мошенники, которые приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урганта» просят перевести им деньги
Мошенники, которые приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урагнта» просят перевести им деньги за бейдж. В редакцию «Комсомолки» обратилась ижевчанка, которая отправила скриншот ответа на заявку.
Лжепродюссеры просят 279 рублей на изготовление бейджа для съемок. По их словам, человек подтверждает свое участие, а студия будет уверена в том, что график не нарушится. При этом они просят прикрепить ФИО, номер телефона, домашний адрес и фотографию. Готовый бейдж обещают доставить курьером лично в руки.
Фото: предоставлено героиней
Деньги, потраченные на бейдж, якобы вернут после первого съемочного дня вместе с гонораром.
В пресс-службе самой программы рассказали, что мошенников уже пытаются заблокировать, а участие в проекте всегда бесплатное.
Фото: предоставлено героиней
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ИСТОЧНИК KP.RU
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