Более 200 кг груш, запрещенных к ввозу, обнаружили в Ижевске

12 Март 2020 2020-03-12T15:00:04+03:00

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Более 200 кг груш, запрещенных к ввозу, обнаружили на складе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

- 11 марта на складе по улице Пойма в Ижевске были обнаружены груши, страна происхождения которых не установлена. Продукты имели многочисленные следы снятия маркировки, при этом, собственник товара не смог подтвердить фитосанитарное состояние и безопасность груш, - сообщает пресс-служба.

В связи с этим 261 кг груш уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU