2020-03-13T06:04:23+03:00
Общество

Усиление ветра ожидается 13 марта в Ижевске

Порывы будут доходить до 18 м/с
Анастасия Захарова
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Фото: ГУ МЧС России по УдмуртииФото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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13 марта с 7:00 до 19:00 будет усиление южного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и при парковке избегать мест вблизи деревьев или рекламных щитов. Сегодня желательно воспользоваться общественным транспортом, а не автомобилем. Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что движущийся транспорт остановился. Если вы увидите оборванные провода электропередач, не подходите к ним. Сообщите о них в службу 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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