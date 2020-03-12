12 Март 2020 2020-03-12T12:20:16+03:00

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Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где при пожаре погибли трое жителей, в том числе 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, при пожаре в жилом доме погибло три человека, среди которых один ребенок, и пострадало еще девять. К моменту приезда пожарных горела кровля и квартиры в двух подъездах дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU