Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где при пожаре погибли трое жителей
Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где при пожаре погибли трое жителей, в том числе 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Напомним, при пожаре в жилом доме погибло три человека, среди которых один ребенок, и пострадало еще девять. К моменту приезда пожарных горела кровля и квартиры в двух подъездах дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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