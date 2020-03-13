Заявки на замену лифтов начали принимать в Ижевске
С 16 марта по 30 марта в Ижевске будут принимать заявки на участие в программе по замене лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Заявки будут принимать в управлении ЖКХ администрации города. Оно находится по адресу Ижевск, ул. Удмуртская, д. 245. Обратиться сюда можно будет с 8.30 до 17.30 в рабочие дни в кабинет 113. Все вопросы можно задать по телефону 414-506.
Ранее мы подробно рассказывали о программе, где жителям могут возместить до 20% на замену старого лифта. Также мы на примере жителей объясняли, как можно накопить оставшуюся сумму. В Ижевске по программе софинансирования поменяли уже 39 лифтов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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