Заявки на замену лифтов начали принимать в Ижевске

13 Март 2020 2020-03-13T06:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 марта по 30 марта в Ижевске будут принимать заявки на участие в программе по замене лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Заявки будут принимать в управлении ЖКХ администрации города. Оно находится по адресу Ижевск, ул. Удмуртская, д. 245. Обратиться сюда можно будет с 8.30 до 17.30 в рабочие дни в кабинет 113. Все вопросы можно задать по телефону 414-506.

Ранее мы подробно рассказывали о программе, где жителям могут возместить до 20% на замену старого лифта. Также мы на примере жителей объясняли, как можно накопить оставшуюся сумму. В Ижевске по программе софинансирования поменяли уже 39 лифтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замена лифтов в Ижевске: жильцы дома на Клубной меняют лифт по программе софинансирования

Замена лифтов в Ижевске: кто и на каких условиях может попасть в программу?

ИСТОЧНИК KP.RU