ЦИК Удмуртии прогнозирует явку 65% на общероссийское голосование
Явку в 65% на общероссийское голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию России прогнозирует ЦИК Удмуртии. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказал глава Центризбиркома региона Виктор Кушко.
– Я думаю, что явка должна быть высокая, в районе 65%, потому что любая федеральная кампания имеет явку более высокую, чем республиканские кампании. Явка в 2018 году на выборах президента России составила практически 63,5%, – заявил Виктор Кушко.
Напомним, в 2017 году прошла кампания по выборам депутатов Госсовета республики. Явка тогда составила 34,54%. На 1 января 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 1180956 избирателей. В Ижевске их 491506.
СПРАВКА
Общероссийское голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию России планируется провести 22 апреля (среда). Если дату утвердят, день объявят выходным для всех россиян. Законопроект по поправкам уже поддержали в Госдуме, 12 марта голоса «за» него также отдали 51 депутат Госсовета Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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