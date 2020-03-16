Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах

16 Март 2020 2020-03-16T08:25:19+03:00

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Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

По прогнозам синоптиков, 16 марта ожидается продолжительный снегопад, метель. В связи с этим на дорогах республики наблюдается накат и снежные заносы с плохой видимостью. Днем ожидается 0…+2 градуса, ночью −6…−3 градуса.

Водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге: снизить скорость, соблюдать дистанцию, исключить обгоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU