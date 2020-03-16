2020-03-16T10:53:32+03:00
Происшествия

Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска

Домой к потерпевшей пришла неизвестная и сообщила о денежной реформе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В полицию Ижевска обратилась 88-летняя пенсионерка с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришла неизвестная и сообщила о денежной реформе. Далее женщина предложила пенсионерке обменять сбережения. Потерпевшая отдала гостье 144 тысячи рублей и получила «новые» деньги. После ухода мошенницы пенсионерка заметила, что ей отдали билеты «Банка приколов», - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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