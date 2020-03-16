«Возбуждено 20 уголовных дел»: полицейские из Удмуртии принимали участие в задержании группы фальшивомонетчиков

16 Март 2020 2020-03-16T15:06:18+03:00

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Полицейские из Удмуртии совместно с коллегами из Татарстана, Московской области и Нижегородской области принимали участие в задержании группы фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- Злоумышленники, родом из Нижегородской области, в одном из офисов изготавливали поддельные деньги. Распространение купюр осуществлялось бесконтактным способом путем тайников. Сообщники общались при помощи программы, не позволяющей идентифицировать IP-адрес, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено 20 уголовных дел. Задержаны две предполагаемых организаторов и четверо соучастников. Они находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU