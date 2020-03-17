Трех пострадавших при пожаре в Игре выписали из больницы
Трех пострадавших при пожаре в Игре выписали из больницы. Об этом 16 марта доложил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин. По его словам, еще 5 человек пока остаются под наблюдением медиков.
Отметим, что сейчас в пункте временного размещения находятся также 8 человек, которые пострадали при пожаре. Остальные жильцы дома размещены у родственников. Режим «чрезвычайной ситуации» снят. Ведется работа по восстановлению утраченных на пожаре документов жильцов пострадавшего дома и прием заявлений на выплату единовременной материальной помощи.
Напомним, что пожар произошел рано утром 8 марта. Погибли три человека – семейная пара и 7-летний мальчик. 9 человек получили травмы. Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело. Его расследуют по признакам преступления, предусмотренного статье «Причинение смерти по неосторожности».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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