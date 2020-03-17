17 Март 2020 2020-03-17T06:30:00+03:00

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Трех пострадавших при пожаре в Игре выписали из больницы. Об этом 16 марта доложил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин. По его словам, еще 5 человек пока остаются под наблюдением медиков.

Отметим, что сейчас в пункте временного размещения находятся также 8 человек, которые пострадали при пожаре. Остальные жильцы дома размещены у родственников. Режим «чрезвычайной ситуации» снят. Ведется работа по восстановлению утраченных на пожаре документов жильцов пострадавшего дома и прием заявлений на выплату единовременной материальной помощи.

Напомним, что пожар произошел рано утром 8 марта. Погибли три человека – семейная пара и 7-летний мальчик. 9 человек получили травмы. Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело. Его расследуют по признакам преступления, предусмотренного статье «Причинение смерти по неосторожности».

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ИСТОЧНИК KP.RU