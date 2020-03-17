Водитель «Газели» в Удмуртии насмерть сбил пешехода
В Удмуртии 16 марта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 42-летний водитель машины «ГАЗ» при движении задним ходом наехал на пешехода, 47-летнего мужчину, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход скончался, по факту происшествия ведется расследование.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает! Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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