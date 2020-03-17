Водитель «Газели» в Удмуртии насмерть сбил пешехода

17 Март 2020 2020-03-17T10:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 16 марта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 42-летний водитель машины «ГАЗ» при движении задним ходом наехал на пешехода, 47-летнего мужчину, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход скончался, по факту происшествия ведется расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает! Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Управляющим и смотрителям кладбищ Ижевска вынесли приговор за получение взятки.

- На реках Удмуртии начались взрывные работы.

- Движение большегрузов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области. В чем причина.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU