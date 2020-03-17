2020-03-17T10:30:19+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в распространении порнографии

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 24-летнего местного жителя обвиняют в распространении порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина, разведясь с 19-летней потерпевшей, сделал ее фотографии в обнаженном виде. В начале января на почве ревности злоумышленник разместил фотографии в соцсетях, где они были в открытом доступе, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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