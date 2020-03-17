2020-03-17T17:10:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Тепловизоры и дополнительная дезинфекция: в аэропорту Ижевска усилены меры безопасности для профилактики коронавируса

Также здравпункт аэропорта переведен на круглосуточный режим работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В аэропорту Ижевска усилены меры безопасности для профилактики заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Проводится дополнительная дезинфекция самолетов и помещений аэропорта, установлены диспенсеры с антисептическим гелем. Пассажиров проверяют на наличие заболевания тепловизором. Также в здании аэропорта созданы условия для оказания первой помощи и первичной изоляции, здравпункт переведен на круглосуточный режим работы, - сообщает пресс-служба.

Все сотрудники компании обеспечены средствами защиты и дезинфекции. В случае любых признаков недомогания их отправляют на больничный. На данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом у пассажиров или сотрудников не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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