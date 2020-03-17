Второклассница из Ижевска заняла 1 место на чемпионате Европы по игре го

17 Март 2020 2020-03-17T17:13:24+03:00

Эта игра считается самой сложной в мире

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С 12 по 15 марта в Хорватии проходил чемпионат Европы среди молодежи по игре го - Go 2020. 1 место и золотую медаль в парном первенстве среди детей до 12 лет заняли ребята из России, об этом сообщает Удмуртская федерация го.

Чемпионы – восьмилетняя ижевчанка Радмила Пономарева и десятилетний Алексей Игонин из Москвы. Они состязались в категории до 12 лет.

Фото: Алексей Пономарев

- Всего от России участвовало около 15 человек, рассказал папа Радмилы Алексей Пономарев. - У Рады 1 место в парном первенстве до 12 лет. Кроме того, она заняла 2 место среди девочек до 12 лет и 2 место в командном чемпионате Европы. «Командник» - это длинное 2019-2020 годов соревнование между национальными командами. Нашим чуть-чуть не хватило до 1 места, но Мила все свои игры уверенно выиграла.

Кроме того, Радмила стала самой юной участницей чемпионата Европы – за это она получила отдельный приз.

Путевку на чемпионат Европы Радмила получила по итогам Первенства России, которое проходило в ноябре прошлого года. Девочка в семь лет одержала уверенную победу и вошла в состав национальной сборной по игре го.

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ИСТОЧНИК KP.RU