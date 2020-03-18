Автомобилистов Ижевска предупреждают о затрудненном движении на трассе М7 «Волга»

18 Март 2020 2020-03-18T11:32:36+03:00

На участке в Менделеевском районе идет ремонт

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Автомобилистов предупреждают о затрудненном движении на подъездной дороге к Ижевску и Перми трассы М7 «Волга». Об этом сообщает портал «БИЗНЕС Online»

- На км 19+300 подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга» в Татарстане затруднено движение из-за дефектов дороги. Сейчас специалисты их устраняют, на месте установлены временные знаки, а также движение регулируется сотрудниками ГИБДД, - передает портал.

Автомобилистов призвали обращать внимание на временные дорожные знаки и неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU