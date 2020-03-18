Три компании претендуют на право заключения концессии по уличному освещению в Ижевске

18 Март 2020 2020-03-18T11:39:34+03:00

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Три компании претендуют на право заключения концессии по уличному освещению в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- 10 марта был завершен прием заявок, в администрацию поступили три заявки. Это компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Инко-Энерго», ООО «Светосервис-Волгоград». В срок до 19 июня участникам нужно будет предоставить конкурсные предложения, - сообщает пресс-служба.

В рамках концессионного соглашения на улицах города планируется заменить 20 903 светильника на светодиодные. За три года предполагается установить 5 008 новых светоточек на территориях, где их сейчас нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU