Пенсионерку и 8-летнего ребенка на пешеходном переходе в Ижевске сбил автомобиль

18 Март 2020 2020-03-18T11:40:54+03:00

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В Ижевске на улице Клубной 17 марта произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 35-летний водитель машины «Фольксваген» не нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка и 68-летнюю женщину, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU