Полицейские Удмуртии разыскивают подозреваемого в нападении на водителя такси
Полицейские Удмуртии разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 13 марта вечером на участке дороге Ижевск –Люк мужчина угрожал таксисту предметом, похожим на оружие. После этого похитил у водителя машину «Рено», деньги и скрылся, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Сейчас возбуждено уголовное дело. Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02 (со всех мобильных – 102), 89501630202, 89635414541.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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