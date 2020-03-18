2020-03-18T16:38:10+03:00
Общество

Дорожные службы Ижевска убирают мусор с газонов и смет

На данный момент уже вывезено 3 тонны смета
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В связи с активным таянием снега подрядные организации начали убирать мусор с газонов и смет с дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

- За одну смену работники собирают и вывозят с городских магистралей до 40 тонн мусора. 18 марта собрано три тонны смета, - сообщает пресс-служба.

В этом сезоне использование песчано-соляной смеси было минимизировано. Так, в прошлом году расход смеси составил 40 тысяч тонн, начиная с ноября 2019 года было использовано всего 2,2 тысячи тонн песка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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