Дорожные службы Ижевска убирают мусор с газонов и смет

18 Март 2020 2020-03-18T16:38:10+03:00

На данный момент уже вывезено 3 тонны смета

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В связи с активным таянием снега подрядные организации начали убирать мусор с газонов и смет с дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

- За одну смену работники собирают и вывозят с городских магистралей до 40 тонн мусора. 18 марта собрано три тонны смета, - сообщает пресс-служба.

В этом сезоне использование песчано-соляной смеси было минимизировано. Так, в прошлом году расход смеси составил 40 тысяч тонн, начиная с ноября 2019 года было использовано всего 2,2 тысячи тонн песка.

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ИСТОЧНИК KP.RU