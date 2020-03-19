На перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске 19 марта отключат светофор

19 Март 2020 2020-03-19T11:25:53+03:00

Он не будет работать до 15:00

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ОБНОВЛЕНИЕ: Ремонт светофора 19 марта отменяется.

В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября отключат светофор. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 19 марта с 09:30 до 15:00 светофор будет отключен. Это связано с проведением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

На перекрестке регулировать движение будут сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU