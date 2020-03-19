2020-03-19T13:25:57+03:00
Общество

Ларек на остановке «Радиотехника» в Ижевске снесли из-за круглосуточной продажи алкоголя

Алкоголь продавали в том числе и подросткам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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К руководителю следственного управления СК России по Удмуртии обратился ижевчанин с сообщением о торговом киоске, где круглосуточно продается алкоголь, в том числе и подросткам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В связи с обращением на заседании рабочей группы этот вопрос был рассмотрен. 19 марта торговый ларек на основании судебного решения перестал работать и специалисты демонтировали его, - сообщает пресс-служба.

Напомним, за 2019 год в Ижевске под контролем судебных приставов было снесено 10 ларьков. Зачастую причина демонтажа – незаконная установка конструкций или продажа алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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