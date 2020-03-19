Аттракционы в Летнем саду Ижевска планируют запустить уже в апреле
В Летнем саду столицы Удмуртии планируют запустить аттракционы уже в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».
- Уже в начале апреля мы запускаем аттракционы, а пока готовим парк к открытию: расчищаем и вывозим оставшийся снег, проверяем и тестируем аттракционы, благоустраиваем территорию и обучаем наших операторов аттракционов, - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году сезон аттракционов открыли 20 апреля (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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