Аттракционы в Летнем саду Ижевска планируют запустить уже в апреле

19 Март 2020 2020-03-19T15:06:13+03:00

На данный момент парк готовится к открытию

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В Летнем саду столицы Удмуртии планируют запустить аттракционы уже в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

- Уже в начале апреля мы запускаем аттракционы, а пока готовим парк к открытию: расчищаем и вывозим оставшийся снег, проверяем и тестируем аттракционы, благоустраиваем территорию и обучаем наших операторов аттракционов, - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году сезон аттракционов открыли 20 апреля (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU