2020-03-21T07:56:34+03:00
Общество

Трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на летний режим работы

Время прибытия на остановки незначительно изменится
Анастасия Захарова
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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С 23 марта трамваи и троллейбусы города переходят на летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Пассажиров просят приходить на остановки заранее, потому что время прибытия транспорта незначительно изменится. Узнать точное расписание трамваев можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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