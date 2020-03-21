Трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на летний режим работы
С 23 марта трамваи и троллейбусы города переходят на летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Пассажиров просят приходить на остановки заранее, потому что время прибытия транспорта незначительно изменится. Узнать точное расписание трамваев можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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