2020-03-20T17:24:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция икон и более тысячи тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 20 марта

«Комсомолка» расскажет, что произошло за день
Людмила Куликова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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20 марта стало известно о том, что лаборатория роспотреба Удмуртии провела уже более 1000 тестов на выявление коронавируса. Кроме того, минздрав Удмуртии заявил, что лаборатории с объемом анализов пока справляются.

Что еще произошло?

- Ижевская и Удмуртская Епархия рассказала о том, как храмы республики противостоят коронавирусу.

- Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца.

- Министр здравоохранения Удмуртии заявил «Мы готовы ко всему».

- Еще в детских садах Удмуртии усилили контроль за здоровьем воспитанников

- Ижевский зоопарк не прервет работу в связи с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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