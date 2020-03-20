Дезинфекция икон и более тысячи тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 20 марта
20 марта стало известно о том, что лаборатория роспотреба Удмуртии провела уже более 1000 тестов на выявление коронавируса. Кроме того, минздрав Удмуртии заявил, что лаборатории с объемом анализов пока справляются.
Что еще произошло?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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