Антисептики для рук начали производить в Ижевске

21 Март 2020 2020-03-21T09:47:34+03:00

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1000 антисептиков для рук в день производят в аптеках Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Производство антисептиков и масок проконтролировала вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко по поручению главы региона Александра Бречалова.

Состав антисептиков соответствует ГОСТу: хлоргексидин, борная кислота и глицерин. Они не сушат кожу, но справляются с вирусами и бактериями.

-Флакон 50 мл - 70 рублей. Никакой мега наценки, как на гречку, добавленная стоимость контролируется правительством, ФАС и Росздравнадзором, да и просто спекулировать в период эпидемии на товарах экстренной необходимости-преступление!!! - написала Анастасия Муталенко в своих соцсетях.

Маски, по словам вице-премьера, в первую очередь поставляют в учреждения здравоохранения, МФЦ, центры соцзащиты, почты, банки и магазины. В аптеки их будут привозить ежедневно, но продажу в одни руки ограничат.

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ИСТОЧНИК KP.RU