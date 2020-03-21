2020-03-21T09:47:34+03:00
Здоровье

Антисептики для рук начали производить в Ижевске

Гель не сушит кожу
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Анастасия МуталенкоФото: Анастасия Муталенко
Изменить размер текста:

1000 антисептиков для рук в день производят в аптеках Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Производство антисептиков и масок проконтролировала вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко по поручению главы региона Александра Бречалова.

Состав антисептиков соответствует ГОСТу: хлоргексидин, борная кислота и глицерин. Они не сушат кожу, но справляются с вирусами и бактериями.

-Флакон 50 мл - 70 рублей. Никакой мега наценки, как на гречку, добавленная стоимость контролируется правительством, ФАС и Росздравнадзором, да и просто спекулировать в период эпидемии на товарах экстренной необходимости-преступление!!! - написала Анастасия Муталенко в своих соцсетях.

Маски, по словам вице-премьера, в первую очередь поставляют в учреждения здравоохранения, МФЦ, центры соцзащиты, почты, банки и магазины. В аптеки их будут привозить ежедневно, но продажу в одни руки ограничат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дезинфекция окон и более 1000 тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмвуртии 20 марта

Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов

Школы Удмуртии смогут перенести сроки всероссийских проверочных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: Глава Удмуртии соревнуется со своим сыном в подтягиваниях и отжиманиях
Больных коронавирусом в Удмуртии на 21 марта не зарегистрировано
Антисептики для рук начали производить в Ижевске
420 млн рублей направят на снижение аварийности на дорогах в Удмуртии
Трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на летний режим работы
Дезинфекция икон и более тысячи тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 20 марта
В одном из районов Удмуртии не отлавливают бродячих собак
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца
165 свертков наркотиков обнаружили у пары в Ижевске
Резкое похолодание ожидается в Удмуртии в выходные
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Ижевске
«Уже приняты меры»: Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов
Школы Удмуртии смогут перенести сроки проведения всероссийских проверочных работ
Находящийся в федеральном розыске мужчина попался полицейским в Удмуртии
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
Житель Удмуртии обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек