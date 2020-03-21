2020-03-21T11:39:06+03:00
Общество

Видео: Глава Удмуртии соревнуется со своим сыном в подтягиваниях и отжиманиях

Александр Бречалов проиграл
Анастасия Захарова
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Глава Удмуртии увлекается спортомГлава Удмуртии увлекается спортомФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился в соцсетях видео, где он с сыном соревнуется в подтягиваниях и отжиманиях.

-Утро субботы начали с традиционного соревнования с сыном по подтягиваниям, отжиманиям и планке! Собственно, это и есть наш ответ разным вирусам - в здоровом теле здоровый дух, - написал глава региона.

Он добавил, что в подтягиваниях и отжиманиях проиграл, а в планке сын «снисходительно» согласился на ничью. Александр Бречалов собирается повторить такой опыт через месяц.

Напомним, глава Удмуртии увлекается спортом. Больше всего он любит триатлон.

В здоровом теле здоровый дух! Александр Бречалов соревнуется с сыном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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