Полтора миллиона рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за сутки

21 Март 2020 2020-03-21T12:24:09+03:00

В полицию обратились десять человек

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За 20 марта в полицию обратились десять жителей Удмуртии с сообщением, что с их карт похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Деньги украли у жителей Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, Дебесского и Балезинского районов региона. Например, в Воткинске украли 220 тысяч рублей у 59-летней женщины. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Мошенница попросила потерпевшую назвать данные карты, в том числе коды на обороте, якобы для уточнения сведений. После этого у женщины пропали деньги со счета.

По всем фактам хищения средств возбудили уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU