2020-03-23T06:22:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение

На дистант перейдут студенты и аспиранты всех форм обучения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Удмуртский государственный университет с 23 марта переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

- С 23 марта 2020 г. до отдельного распоряжения УдГУ переходит на полное дистанционное обучение студентов и аспирантов всех форм обучения. Преподаватели будут размещать учебные материалы, работать с группами в режиме онлайн, выдавать задания, проводить текущий контроль успеваемости студентов, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта 2020 года стало известно, что в Удмуртии подтвердилось два случая заражения коронавирусом (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ответ главы Удмуртии коронавирусу: Александр Бречалов устроил соревнования с сыном. Кто выиграл?

- В Ижевске начали производить антисептики для рук.

- Дезинфекция икон и более 1000 тестов: как коронавирус повлиял на жизнь ижевчан 20 марта?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции
Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение
В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов
Больных коронавирусом в Удмуртии на 22 марта не зарегистрировано
Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников
Суды Удмуртии приостановили заседания
Две машины сгорели за вечер в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу
Полтора миллиона рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за сутки
Видео: Глава Удмуртии соревнуется со своим сыном в подтягиваниях и отжиманиях
Больных коронавирусом в Удмуртии на 21 марта не зарегистрировано
Антисептики для рук начали производить в Ижевске
420 млн рублей направят на снижение аварийности на дорогах в Удмуртии
Трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на летний режим работы
Дезинфекция икон и более тысячи тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 20 марта
В одном из районов Удмуртии не отлавливают бродячих собак
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца
165 свертков наркотиков обнаружили у пары в Ижевске
Резкое похолодание ожидается в Удмуртии в выходные
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Ижевске
«Уже приняты меры»: Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов
Школы Удмуртии смогут перенести сроки проведения всероссийских проверочных работ
Находящийся в федеральном розыске мужчина попался полицейским в Удмуртии
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
Житель Удмуртии обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек