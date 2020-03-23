Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение

23 Март 2020 2020-03-23T06:22:24+03:00

На дистант перейдут студенты и аспиранты всех форм обучения

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Удмуртский государственный университет с 23 марта переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

- С 23 марта 2020 г. до отдельного распоряжения УдГУ переходит на полное дистанционное обучение студентов и аспирантов всех форм обучения. Преподаватели будут размещать учебные материалы, работать с группами в режиме онлайн, выдавать задания, проводить текущий контроль успеваемости студентов, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта 2020 года стало известно, что в Удмуртии подтвердилось два случая заражения коронавирусом (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU