Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение
Удмуртский государственный университет с 23 марта переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на официальной странице вуза во «ВКонтакте».
- С 23 марта 2020 г. до отдельного распоряжения УдГУ переходит на полное дистанционное обучение студентов и аспирантов всех форм обучения. Преподаватели будут размещать учебные материалы, работать с группами в режиме онлайн, выдавать задания, проводить текущий контроль успеваемости студентов, - говорится в сообщении.
Напомним, 22 марта 2020 года стало известно, что в Удмуртии подтвердилось два случая заражения коронавирусом (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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