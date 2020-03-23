«В этом году будем делать и пластиковую и обычную разметку»: глава Ижевска рассказал о планах на весну

23 Март 2020 2020-03-23T16:10:36+03:00

В 2020 году нанесение разметки запланировано в одном контракте у МУП «ДРЭУ»

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал о предстоящих работах на весну, в том числе о нанесении разметки.

- Все что касалось содержания дорог в том числе разметка – все это запланировано в одном контракте МУП «ДРЭУ». Это нужно для того, чтобы обеспечить максимальный контроль и взыскания в случае невыполнения работ. Задача - не повторить историю прошлого года. Центральный квадрат планируем наносить до майских праздников, будем комбинировать и краску и пластик, на пешеходные переходы будем использовать пластиковую разметку – двухцветный. У пластика гарантия 6 месяцев, на краску – 3 месяца, но в прошлом году мы поняли, что она быстро стирается. Постараемся сделать качественно и в срок, в прошлом году были срывы закончили в августе, - отметил Олег Николаевич.

Напомним, в прошлом году в качестве эксперимента в Ижевске нанесли пластиковую разметку.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU