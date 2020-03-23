Власти Удмуртии планируют закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности
В Удмуртии могут закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности. Такая инициатива прозвучала от министра промышленности республики Виктора Лашкарева во время сбора оперативного штаба 23 марта.
В течение следующей недели министерство попросит внести дополнение в распоряжение главы Удмуртии о введении режима повышенной готовности.
- Нормативного документа нет, но я надеюсь он появится. Корректировки могут принять примерно в среду-четверг, это связано с большим риском заражения инфекцией, - отметил министр.
Напомним, в Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: "Прикрываться коронавирусом и не выполнить запланированные мероприятия - табу..."
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции.
- Репетиции Парада Победы в Ижевске отменили из-за коронавируса.
- Более 1000 тестов на коронавирус провели в Ижевске.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»