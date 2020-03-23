2020-03-23T15:47:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Удмуртии планируют закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности

Такая инициатива была озвучена во время сбора оперативного штаба
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии могут закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности. Такая инициатива прозвучала от министра промышленности республики Виктора Лашкарева во время сбора оперативного штаба 23 марта.

В течение следующей недели министерство попросит внести дополнение в распоряжение главы Удмуртии о введении режима повышенной готовности.

- Нормативного документа нет, но я надеюсь он появится. Корректировки могут принять примерно в среду-четверг, это связано с большим риском заражения инфекцией, - отметил министр.

Напомним, в Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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