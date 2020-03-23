«Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются
Коронавирус не помешает службам Ижевска благоустраивать город. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев во время эфира радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
- Прикрываться коронавирусом и не выполнить какие-то работы – это табу. На сегодня информация доведена до всех работников администрации, подрядчиков, до всех подведомственных учреждений. Мы не ссылаемся на коронавирус, особенно в части что касается благоустройства, нацпроектов, только в графиках, только в срок. В апреле запланированы субботники, мы продолжаем готовиться ко Дню Победы, город должен быть готов к мероприятиям и быть чистым, - отметил Олег Николаевич.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту
Также глава Ижевска рассказал, что уже сегодня, 23 марта, подрядчик начал работы в Сквере Победы. Все работы должны будут сданы до 1 мая 2020 года.
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту
ИСТОЧНИК KP.RU
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