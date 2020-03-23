2020-03-23T17:41:18+03:00
Происшествия

Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев

При этом мужчина даже не думал предоставлять гражданам жилье
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске полицейские пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В феврале 52-летний мужчина, хозяин квартиры одного из домов на улице Школьной, поставил на миграционный учет семерых граждан Узбекистана для пребывания на территории России. При этом он даже не думал предоставлять им жилье, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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