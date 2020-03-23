Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев

23 Март 2020 2020-03-23T17:41:18+03:00

При этом мужчина даже не думал предоставлять гражданам жилье

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В Ижевске полицейские пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В феврале 52-летний мужчина, хозяин квартиры одного из домов на улице Школьной, поставил на миграционный учет семерых граждан Узбекистана для пребывания на территории России. При этом он даже не думал предоставлять им жилье, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU