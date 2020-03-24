2020-03-24T12:30:33+03:00
Происшествия

Тройное столкновение: массовое ДТП произошло в Ижевске

Есть пострадавшие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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23 марта по улице 14-я в Ижевске произошло массовое ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 44-летний водитель машины SsangYong, не соблюдая дистанцию, врезался в машину «Сузуки» под управлением 33-летней женщины. После этого «Сузуки» врезалась в машину ГАЗ под управлением 43-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Сузуки» получила травмы. При этом, отмечается, что водитель SsangYong после ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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