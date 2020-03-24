Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?

24 Март 2020 2020-03-24T16:12:55+03:00

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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ижевске уже ушли на дистанционное обучение вузы и школы, горожанам рекомендуют как можно реже посещать общественные места. «Комсомолка» узнала, планируют ли закрыть фитнес-центры.

- Сегодня мы проводили собрание с представителями фитнес-центров. Такая вероятность есть (закрытия. - Прим. ред.), но пока все фитнес-центры работают. Предупредил их, чтобы если потребуется закрытие, то они были бы к этому готовы. Мы проговорили вопрос по превентивным мерам: чтобы была повышенная гигиена, чтобы везде были дезинфекторы для рук, чтобы клиентов проверяли на наличие температуры, - отметил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Жителям, которые ходят заниматься в зале, Александр Ильич рекомендует продолжать тренироваться, но строго следить за здоровьем.

Напомним, в Удмуртии зарегистрировано два случая заражения коронавирусом (подробнее).

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Коронавирус добрался до Ижевска: как отличить фейки от правды и что делать горожанам?.Сегодня в студии: Анастасия Александровна Муталенко - заместитель председателя правительства Удмуртской республики Петренко Марина Витальевна, инфекционист Наталья Геннадьевна Гвоздкова - начальник Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска Вероника Иванова, главный редактор медиагруппы Центр

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ИСТОЧНИК KP.RU