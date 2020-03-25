2020-03-25T09:14:22+03:00
Происшествия

Группу жителей Удмуртии и Пермского края осудят за убийство незнакомца

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Зампрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о групповом убийстве. Обвиняются жители Удмуртии и Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

- Установлено, что в июле 2019 года на лесной дороге вблизи поселка Новый пьяные обвиняемые в ходе ссоры избили незнакомца. Били кулаками, ногами и деревянными палками. От полученных травм мужчина скончался, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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