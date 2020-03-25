«Есть ошибки при ремонте дорог в Ижевске и Сарапуле»: глава Удмуртии выступил с докладом об итогах работы
Глава Удмуртии в докладе об итогах работы за 2019 год рассказал об ошибках при ремонте дорог в Ижевске и Сарапуле.
- Важно признать: есть ошибки в дорожной сфере, виновата не только погода - однослойный асфальт, некачественное содержание, слабое планирование работ, - отметил Александр Бречалов.
Также глава региона добавил, что в 2020 году все дороги будут покрывать вторым слоем асфальта.
Ранее в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказывал, что дороги в городе плохо пережили зиму (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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