Автопарк правительства Удмуртии обновят

25 Март 2020 2020-03-25T13:10:46+03:00

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В Удмуртии автопарк главы и правительства обновят. Об этом сообщил глава республики во время выступления с докладом об итогах работы в 2019 году.

- Большую часть машин продадим из-за того, что много старых автомобилей. Планируем их заменять машинами марки «Лада Веста». Хорошие автомобили, комфортные и экономичные, а главное, это наше производство, - рассказал Александр Бречалов.

Ожидается, что это позволит экономить на обслуживании и топливе порядка 4,5 млн рублей

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия.

- Какие ошибки при ремонте дорог отметил глава Удмуртии в рамках доклада об итогах работы в 2019 году.

- Какие поезда отменят из Ижевска из-за коронавируса и что делать с купленными билетами.

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ИСТОЧНИК KP.RU