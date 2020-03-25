Автопарк правительства Удмуртии обновят
В Удмуртии автопарк главы и правительства обновят. Об этом сообщил глава республики во время выступления с докладом об итогах работы в 2019 году.
- Большую часть машин продадим из-за того, что много старых автомобилей. Планируем их заменять машинами марки «Лада Веста». Хорошие автомобили, комфортные и экономичные, а главное, это наше производство, - рассказал Александр Бречалов.
Ожидается, что это позволит экономить на обслуживании и топливе порядка 4,5 млн рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU
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