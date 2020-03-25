2020-03-25T13:10:46+03:00
Общество

Автопарк правительства Удмуртии обновят

Планируют закупать машины марки «Лада Веста»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии автопарк главы и правительства обновят. Об этом сообщил глава республики во время выступления с докладом об итогах работы в 2019 году.

- Большую часть машин продадим из-за того, что много старых автомобилей. Планируем их заменять машинами марки «Лада Веста». Хорошие автомобили, комфортные и экономичные, а главное, это наше производство, - рассказал Александр Бречалов.

Ожидается, что это позволит экономить на обслуживании и топливе порядка 4,5 млн рублей

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия.

- Какие ошибки при ремонте дорог отметил глава Удмуртии в рамках доклада об итогах работы в 2019 году.

- Какие поезда отменят из Ижевска из-за коронавируса и что делать с купленными билетами.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом
Автопарк правительства Удмуртии обновят
45-летний житель Удмуртии задержан полицейскими за совершение разбойного нападения
Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия
«Есть ошибки при ремонте дорог в Ижевске и Сарапуле»: глава Удмуртии выступил с докладом об итогах работы
Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург отменили из-за вспышки коронавируса
Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками
Группу жителей Удмуртии и Пермского края осудят за убийство незнакомца
В школе №68 Ижевска заканчивают «Большой ремонт»
12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Удмуртии
Мужчина едва не погиб, провалившись под лед в Удмуртии
Первого клеща в этом сезоне сняли с человека в Ижевске
Крестный ход против вируса и штрафы на нарушение режима изоляции: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 24 марта
Топ-5 поправок к Конституции по мнению жителей
Ижевчанин выиграл более 11 млн рублей в лотерею
55-летнего жителя Удмуртии осудили за совершение насильственных действий в отношении 11-летней девочки
В Ижевске стартовали продажи в третьем доме ЖК «Тишинские высоты» в Ижевске
За 2019 год 12 тысяч жителей Удмуртии оплатили штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения
Пятерых пострадавших при пожаре в Удмуртии выписали из больницы
Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?
Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей