Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом

25 Март 2020 2020-03-25T13:12:42+03:00

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25 марта в 13:00 появилась информация в соцсетях о том, что на улице Тимирязева в частном секторе горит дом.

- Там стоят деревянные дома, может, они и горят, две машины скорой поехали туда

Фото: Кристина Сабитова

- Пожар район шишкина, льва толстого (примерно)

- На Тимирязева горит частный дом

Фото: Юрий Колногоров

На данный момент неизвестно, жилой ли был дом. На место происшествия выехали пожарные. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/768645" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Тимирязева в Ижевске.Видео: Марина Егорова

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ИСТОЧНИК KP.RU