Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом
25 марта в 13:00 появилась информация в соцсетях о том, что на улице Тимирязева в частном секторе горит дом.
- Там стоят деревянные дома, может, они и горят, две машины скорой поехали туда
Фото: Кристина Сабитова
- Пожар район шишкина, льва толстого (примерно)
- На Тимирязева горит частный дом
Фото: Юрий Колногоров
На данный момент неизвестно, жилой ли был дом. На место происшествия выехали пожарные. «Комсомолка» следит за развитием событий.
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Пожар на улице Тимирязева в Ижевске.Видео: Марина Егорова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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