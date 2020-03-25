2020-03-25T12:40:42+03:00
Происшествия

Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В полицию обратилась 58-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Женщина рассказала, что увидела в интернете объявление с предложением о дополнительном заработке и написала сообщение с просьбой указать подробности. В ответном письме ей рассказали, что необходимо сделать взнос, который в последующем станет частью ее прибыли. Женщина перевела около 200 тысяч рублей на указанные счета. Далее она оформила кредиты в банках, а полученные деньги также перечисляла на счета злоумышленников, - сообщает пресс-служба.

Общая сумма ущерба составила 1 040 000 рублей. Полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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