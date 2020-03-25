2020-03-25T13:15:39+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии

ДТП произошло 24 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Глазове (Удмуртия) 24 марта по улице Первомайская произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Неустановленный водитель неустановленной машины сбил 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП девочка получила травмы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя и его машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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