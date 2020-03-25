Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
В Глазове (Удмуртия) 24 марта по улице Первомайская произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Неустановленный водитель неустановленной машины сбил 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП девочка получила травмы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя и его машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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