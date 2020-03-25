Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор

25 Март 2020 2020-03-25T15:58:19+03:00

Он будет под наблюдением 14 дней

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейские совместно с Роспотребнадзором Удмуртии выявили факт нахождения в республике жителя Китая. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Алексей Попов во время заседания оперативного штаба по вопросам распространения коронавируса.

- Он самостоятельно разместился в гостинице «Арена» в Ижевске, не уведомив в установленном порядке органы Роспотребнадзора. Провели мероприятия, отработали, - отметил Алексей Попов.

По информации руководителя Роспотребнадзора республики Натальи Матюшиной, жителя Китая изолировали и поместили на карантин на 14 дней.

- Так как не было самоизоляции, он был помещен в изолятор, - отметила Наталья Матюшина.

Будут ли наказывать жителя КНР, пока неизвестно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей. Что на этот раз придумали хитрые мошенники.

- Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом.

- Какие поезда отменят из Ижевска из-за коронавируса и что делать с купленными билетами.

Руководитель Роспотребнадзора Удмуртии комментирует ситуацию по коронавирусу в регионе.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU