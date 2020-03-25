2020-03-25T15:58:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор

Он будет под наблюдением 14 дней
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские совместно с Роспотребнадзором Удмуртии выявили факт нахождения в республике жителя Китая. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Алексей Попов во время заседания оперативного штаба по вопросам распространения коронавируса.

- Он самостоятельно разместился в гостинице «Арена» в Ижевске, не уведомив в установленном порядке органы Роспотребнадзора. Провели мероприятия, отработали, - отметил Алексей Попов.

По информации руководителя Роспотребнадзора республики Натальи Матюшиной, жителя Китая изолировали и поместили на карантин на 14 дней.

- Так как не было самоизоляции, он был помещен в изолятор, - отметила Наталья Матюшина.

Будут ли наказывать жителя КНР, пока неизвестно.

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Руководитель Роспотребнадзора Удмуртии комментирует ситуацию по коронавирусу в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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