Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор
В Ижевске полицейские совместно с Роспотребнадзором Удмуртии выявили факт нахождения в республике жителя Китая. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Алексей Попов во время заседания оперативного штаба по вопросам распространения коронавируса.
- Он самостоятельно разместился в гостинице «Арена» в Ижевске, не уведомив в установленном порядке органы Роспотребнадзора. Провели мероприятия, отработали, - отметил Алексей Попов.
По информации руководителя Роспотребнадзора республики Натальи Матюшиной, жителя Китая изолировали и поместили на карантин на 14 дней.
- Так как не было самоизоляции, он был помещен в изолятор, - отметила Наталья Матюшина.
Будут ли наказывать жителя КНР, пока неизвестно.
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Руководитель Роспотребнадзора Удмуртии комментирует ситуацию по коронавирусу в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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