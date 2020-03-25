2020-03-25T17:01:04+03:00
Общество

С начала 2020 года в Ижевске за нарушения ПДД оштрафовали более 1700 пешеходов

За два месяца 2020 года в столице Удмуртии зарегистрировано 51 ДТП с пешеходами
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в Ижевске к административной ответственности привлекли более 1700 пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- За два месяца зарегистрировано 51 ДТП с участием пешеходов, в которых два человек погибли и 51 получили травмы. Каждое второе ДТП произошло вне пешеходных переходов из-за невнимательности пешеходов и пренебрежения правилами ПДД, - сообщает ведомство.

Также за данный период составлено почти 1000 административных материалов в отношении водителей, которые не пропустили пешеходов, переходивших дорогу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

- Вот это да! В Удмуртии обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прилете в республику.

- «Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта
Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права
Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство
С начала 2020 года в Ижевске за нарушения ПДД оштрафовали более 1700 пешеходов
«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор
«Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году
Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?
Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом
Автопарк правительства Удмуртии обновят