С начала 2020 года в Ижевске за нарушения ПДД оштрафовали более 1700 пешеходов

25 Март 2020 2020-03-25T17:01:04+03:00

За два месяца 2020 года в столице Удмуртии зарегистрировано 51 ДТП с пешеходами

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С начала 2020 года в Ижевске к административной ответственности привлекли более 1700 пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- За два месяца зарегистрировано 51 ДТП с участием пешеходов, в которых два человек погибли и 51 получили травмы. Каждое второе ДТП произошло вне пешеходных переходов из-за невнимательности пешеходов и пренебрежения правилами ПДД, - сообщает ведомство.

Также за данный период составлено почти 1000 административных материалов в отношении водителей, которые не пропустили пешеходов, переходивших дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU