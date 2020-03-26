Нарколабораторию обнаружили в Удмуртии
В одной из деревень Малопургинского района Удмуртии полицейские обнаружили нарколабораторию. По подозрению в незаконном изготовлении и сбыте запрещенных веществ задержали 23-летнего ижевчанина и его 27-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
Оптовые партии запрещенных синтетических наркотиков злоумышленники сбывали через интернет-магазины. Полицейские смогли установить шестерых закладчиков – жителей Удмуртии, Пермского края и Республики Татарстан. Они забирали наркотики, изготовленные в лаборатории, а после сбывали их.
- В общей сложности у участников преступного сообщества в ходе обысков по месту их жительства, а также в оборудованных ими тайниках полицейские изъяли более 3,5 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения. По фактам покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела, - рассказали в ведомстве.
Теперь преступникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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