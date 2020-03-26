Ижевский архитектор Владимир Куприков ушел из жизни

26 Март 2020 2020-03-26T06:56:02+03:00

Он умер на 66 году жизни

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24 марта ушел из жизни на 66 году жизни ижевский архитектор, член Союза архитекторов России Куприков Владимир Викторович. Прощание с ним состоится уже сегодня, 26 марта, в ритуальном зале «Вознесение» в 14:00.

Владимир Викторович родился в Австрии (консульство города Вены) 15 марта 1955 года. После окончания школы поступил в Казанский инженерно-строительный институт. Свою рабочую деятельность он начал в проектном институте «Удмуртграждан проект» (в отделе унификации). Много лет Владимир Викторович занимался разработкой оптимальный объемно-планировочных решений для адаптации типового проектирования к условиям региона. Он спроектировал жилые и общественные здания для застройки новых на тот момент районов Ижевска - Аэропорт, Металлург, Восточный, Автозавод.

Несколько лет Владимир Викторович был директором Дома архитекторов. В 2003 году им была создана «Архитектурная мастерская В. Куприкова», проработавшая 13 лет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Викторовича.

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ИСТОЧНИК KP.RU