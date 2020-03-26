26 Март 2020 2020-03-26T07:13:21+03:00

Сейчас собрано только 90 тысяч

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160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Как отметил вице-спикер парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Невоструев, в приемных партии собрали пока 90 тыс. подписей в поддержку инициативы. В целом же для ее принятия необходимо 250 тысяч.

Напомним, сбор подписей за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» начался в марте https://www.izh.kp.ru/online/news/3788225/ и продлится до 25 апреля. Решение о присвоении звания будет принято 1 мая - в канун праздника весны и труда 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU